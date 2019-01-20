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В Черкасской обл. задержали за сбыт оружия главу общественной организации

Новости » Происшествия    20.01.2019 - 01:15
В Черкасской обл. задержали за сбыт оружия главу общественной организации
Фото: проданное оружие злоумышленником (facebook.com/SecurSerUkraine)

Злоумышленник был задержан после продажи автомата Калашникова и боекомплекта

В Черкасской области Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила руководителя районного отделения общественной организации в противоправном сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В СБУ рассказали, что оперативники установили жителя Черкасской области, который хранил для продажи военные средства поражения в одном из собственных хозяйственных помещений.

"Своих клиентов он подыскивал, в частности, среди жителей столицы, куда периодически выезжал. Сотрудники СБУ задокументировали факты сбыта злоумышленником двух пистолетов Макарова с патронами к ним за две тысячи четыреста американских долларов.", - сообщили в Службе безопасности.

В одном из районных центров Черкасской области оперативники задержали злоумышленника после продажи автомата Калашникова и более ста патронов калибра 7,62 мм за 1 тыс. долларов США.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного по ч.1 ст. 263 УКУ (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Сейчас решается вопрос с избранием меры пресечения.

 

Фото: проданное оружие злоумышленником (facebook.com/SecurSerUkraine)

Напомним, СБУ разоблачила мошенника, который выдавал себя за сотрудника спецслужбы. Житель Тисменицкого района, представляясь сотрудником СБУ, за денежное вознаграждение обещал содействие в решении разрешительных вопросов в сфере пассажирских перевозок.

 

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