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В Донецкой обл. у мужчины изъяли арсенал оружия

Новости » Происшествия    14.01.2019 - 22:05
В Донецкой обл. у мужчины изъяли арсенал оружия
Фото: место происшествия (facebook.com)

У задержанного изъяли мину, снаряды, гранаты и патроны

В ходе проверки документов на одном из блокпостов в Донецкой области был задержан гражданин Украины, у которого изъяли мину, снаряды, гранаты и патроны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Как отмечается, мужчина находился в розыске Братским ОП ГУНП в Николаевской области по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 152 УК Украины.

"В дальнейшем, полицейскими Покровского ОП со склада Объединенных сил совместно с РПСПОП "Николаев" ГУ НП в Николаевской области на территории станции Чунишенко Покровского района Донецкой области в домовладении по месту временного проживания данного гражданина проведено санкционированный обыск", - говорится в сообщении.

Сообщается, что из незаконного оборота обнаружено и изъято: одна минометная мина калибра 82 мм, четыре снаряда калибра 30 мм, четыре гранаты Ф-1; 6 гранат РГД-5; 10 запалов УЗРГМ; 149 патронов калибра 5,45 мм; 91 патрон калибра 7,62 мм

В Донецкой обл. у мужчины изъяли арсенал оружия

Напомним, в прифронтовом Новотроицком (Донецкая область), во время проверки заброшенных домов, правоохранители обнаружили в подвале арсенал боеприпасов.

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