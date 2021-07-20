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В зоне ООС на блокпосту задержали подозреваемого в причастности к "ЛДНР"

Автор: Дмитрий Кузнецов

На одном из блокпостов Луганской области правоохранители из состава ООС задержали мужчину, который подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям "ЛНР" и "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

По данным военных, боевика задержали во время обязательной проверки на одном из блокпостов Луганской области. Передвижение гражданина 1993 года рождения правоохранители ограничили.

"Его причастность к незаконным вооруженным формированиям была подтверждена проверкой с помощью базы данных", - уточнили в ООС.

Задержанный 27-летний гражданин доставлен в местное отделение полиции. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины, то есть создание незаконных военизированных или вооруженных формирований

Напомним, сегодня, 20 июля, контрразведчики СБУ задержали бывшего депутата "парламентов" так называемых ЛНР/ДНР.

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