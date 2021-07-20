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У зоні ООС на блокпосту затримали підозрюваного в причетності до "ЛДНР"

Автор: Дмитрий Кузнецов

На одному з блокпостів Луганської області правоохоронці зі складу ООС затримали чоловіка, який підозрюється в причетності до незаконних збройних формувань "ЛНР" і "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил (ООС).

За даними військових, бойовика затримали під час обов'язкової перевірки на одному з блокпостів Луганської області. Пересування громадянина 1993 року народження правоохоронці обмежили.

"Його причетність до незаконних збройних формувань була підтверджена перевіркою за допомогою бази даних", - уточнили в ООС.

Затриманий 27-річний громадянин доставлений в місцеве відділення поліції. Він звинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ст. 260 Кримінального кодексу України, тобто створення незаконних воєнізованих або збройних формувань

Нагадаємо, сьогодні, 20 липня, контррозвідники СБУ затримали колишнього депутата "парламентів" так званих ЛНР / ДНР.

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