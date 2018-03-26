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В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный, еще один ранен

НовостиПроисшествия    26.03.2018 - 13:11
Фото: АТО (facebook.com-ato.news)
Фото: АТО (facebook.com-ato.news)

Состояние здоровья военного - удовлетворительное

В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе за минувшие сутки, 25 марта 2018 года, погиб один украинский военнослужащий, еще один ранен. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Так, представитель Минобороны сообщил, что в целом за прошедшие сутки боевики 44 раза обстреливали украинские позиции.

"К большому сожалению, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск на Донецком направлении погиб один наш защитник Украины, 1995 года рождения. Еще один наш военнослужащий в результате вражеских обстрелов получил боевое травмирование. Его доставили в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья нашего защитника - удовлетворительное", - сообщил Гуцуляк.

Напомним, ранее сообщалось, что за время проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе погибли 212 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

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Теги публикации: Министерство обороны Украины, Донбасс, Новости АТО  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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