В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный, еще один ранен

Состояние здоровья военного - удовлетворительное

В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе за минувшие сутки, 25 марта 2018 года, погиб один украинский военнослужащий, еще один ранен. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Так, представитель Минобороны сообщил, что в целом за прошедшие сутки боевики 44 раза обстреливали украинские позиции.

"К большому сожалению, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск на Донецком направлении погиб один наш защитник Украины, 1995 года рождения. Еще один наш военнослужащий в результате вражеских обстрелов получил боевое травмирование. Его доставили в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья нашего защитника - удовлетворительное", - сообщил Гуцуляк.

Напомним, ранее сообщалось, что за время проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе погибли 212 военнослужащих Национальной гвардии Украины.