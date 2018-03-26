Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В зоні АТО за добу загинув один український військовий, ще одного поранено

НовиниНадзвичайні події    26.03.2018 - 13:11
Фото: АТО (facebook.com-ato.news)
Фото: АТО (facebook.com-ato.news)

Стан здоров’я військового - задовільний

В зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі за минулу добу, 25 березня 2018 року, загинув один український військовослужбовець, ще одного поранено. Про це у ході брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

Так, представник Міноборони повідомив, що загалом минулої доби бойовики 44 рази обстрілювали українські позиції.

"На превеликий жаль, внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ на Донецькому напрямку загинув один наш захисник України, 1995 року народження. Ще один наш військовослужбовець внаслідок ворожих обстрілів отримав бойове травмування. Його доставлено до військового мобільного госпіталя. Стан здоров’я нашого захисника - задовільний", - повідомив Гуцуляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за час проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі загинули 212 військовослужбовців Національної гвардії України.

КПВВ на Донбасі за добу перетнули понад 33 тис. осіб На Донбасі в результаті обстрілів загинув український військовий, - штаб
Теги публікації: Міністерство оборони України, Донбас, Новини АТО  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Далі буде самосуд": юрист розповіла, чому влада покриває школяра- "нелюда"
Футболісти називають його другим татом: помер відомий український тренер
Експерти розповіли, в яких містах України живеться найкраще
"Нехай і моя частка там буде": 92-річна пенсіонерка стала Почесним волонтером України
On Top