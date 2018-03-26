В зоні АТО за добу загинув один український військовий, ще одного поранено

Стан здоров’я військового - задовільний

В зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі за минулу добу, 25 березня 2018 року, загинув один український військовослужбовець, ще одного поранено. Про це у ході брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

Так, представник Міноборони повідомив, що загалом минулої доби бойовики 44 рази обстрілювали українські позиції.

"На превеликий жаль, внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ на Донецькому напрямку загинув один наш захисник України, 1995 року народження. Ще один наш військовослужбовець внаслідок ворожих обстрілів отримав бойове травмування. Його доставлено до військового мобільного госпіталя. Стан здоров’я нашого захисника - задовільний", - повідомив Гуцуляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за час проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі загинули 212 військовослужбовців Національної гвардії України.