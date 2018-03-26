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За время АТО на Донбассе погибли 212 нацгвардейцев, - Порошенко

НовостиПроисшествия    26.03.2018 - 11:34
Фото: Нацгвардия (facebook.comNGUmainpage)
Фото: Нацгвардия (facebook.comNGUmainpage)

За время проведения АТО получили ранения 794 нацгвардейца

За время проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе погибли 212 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления по случаю годовщины создания Нацгвардии.

"Выполняя свой долг перед народом, нацгвардейцы не жалеют ни здоровья, ни жизни. За время проведения АТО получили ранения 794 гвардейца. В нашей памяти навсегда останутся имена 212 героев, которые погибли на Востоке. И четверо ребят, которых убили псевдопатриоты под Верховной Радой", - заявил он.

 
День НГУ

Сьогодні Національна Гвардія відзначає четверту річницю з дня створення. Від імені мільйонів українців щиро вітаю відважних воїнів в день вашого професійного свята. Спасибі вам за службу народу України! Слава Україні!

Опубліковано Петром Порошенком 26 березень 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе за минувшие сутки, 25 марта 2018 года, погиб один украинский военный, еще один получил боевую травму. В общем российско-оккупационные войска 44 раза открывали огонь по украинским позициям. В частности, на Донецком направлении из запрещенных минскими договоренностям 120-мм минометов агрессор обстрелял украинские оборонные укрепления в Опытном, Лебединском и Широкино, а из минометов 82 калибра и танка вел огонь вблизи Песков.

В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный, один ранен Ситуация в зоне боевых действий обострилась, - Минобороны
Теги публикации: Порошенко Петр, Нацгвардия, Новости АТО  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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