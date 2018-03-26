За время АТО на Донбассе погибли 212 нацгвардейцев, - Порошенко

За время проведения АТО получили ранения 794 нацгвардейца

За время проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе погибли 212 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления по случаю годовщины создания Нацгвардии.

"Выполняя свой долг перед народом, нацгвардейцы не жалеют ни здоровья, ни жизни. За время проведения АТО получили ранения 794 гвардейца. В нашей памяти навсегда останутся имена 212 героев, которые погибли на Востоке. И четверо ребят, которых убили псевдопатриоты под Верховной Радой", - заявил он.

Виконуючи свій обов’язок перед народом, нацгвардійці не шкодують ані здоров’я, ані життя.



За час проведення АТО отримали поранення 794 гвардійці. В нашій пам’яті назавжди залишаться імена 212 героїв, що загинули на Сході. І четверо хлопців, яких псевдопатріоти вбили під ВР — Петро Порошенко (@poroshenko) March 26, 2018

День НГУ Сьогодні Національна Гвардія відзначає четверту річницю з дня створення. Від імені мільйонів українців щиро вітаю відважних воїнів в день вашого професійного свята. Спасибі вам за службу народу України! Слава Україні! Опубліковано Петром Порошенком 26 березень 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе за минувшие сутки, 25 марта 2018 года, погиб один украинский военный, еще один получил боевую травму. В общем российско-оккупационные войска 44 раза открывали огонь по украинским позициям. В частности, на Донецком направлении из запрещенных минскими договоренностям 120-мм минометов агрессор обстрелял украинские оборонные укрепления в Опытном, Лебединском и Широкино, а из минометов 82 калибра и танка вел огонь вблизи Песков.