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Интервью

В зоне АТО за сутки ни один украинский военный не пострадал

НовостиПроисшествия    24.03.2018 - 06:53
Фото: АТО на Донбассе (flickr.com/7armyjmtc)
Фото: АТО на Донбассе (flickr.com/7armyjmtc)

Боевики трижды обстреляли силы ВСУ на Донбассе

В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) за прошедшие сутки боевики российско-оккупационных войск продолжали нарушать условия полного прекращения огня, осуществив три обстрела - один населенного пункта и два наших укреплений защитников.Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

На Донецком направлении из запрещенных минскими договоренностями 120-мм минометов оккупанты обстреляли Авдеевку, выпустив по ней шесть мин. Вследствие вражеского огня частично разрушен приусадебный дом и хозяйственное здание, пострадавших среди населения нет.

Около полуночи противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям около Марьинки, а минометы калибра 82 мм применил недалеко от Каменки.

На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.

 

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Возведение Пресс-центра штаба АТО за сутки 23 марта 2018...

Опубликовано Пресс-центр штаба АТО 23 март 2018 г.

Напомним, в штабе АТО назначили служебную проверку по факту несвоевременного информирования об обстрелах на Донбассе.

 

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Темы: АТО    Теги публикации: Донбасс, обстрел, Новости АТО  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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