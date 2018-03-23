Штаб АТО назначил служебную проверку по факту несвоевременного информирования об обстрелах

В штабе не сообщили об обстрелах 22 марта

В штабе АТО назначили служебную проверку по факту несвоевременного информирования об обстрелах на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"После уточнения оперативной информации стало известно, что вражеские обстрелы из стрелкового оружия украинских позиций на Донбассе, которые произошли 22 марта, подтверждаются. По факту несвоевременного прохождения информации и нарушении порядка предоставления докладов, в штабе АТО назначена служебная проверка", - отметили в пресс-центре.

Напомним, ранее в штабе АТО сообщили, что российско-оккупационные войска на Донбассе сорвали перемири. По состоянию на 18:00 в пятницу, 23 марта, зафиксирован один обстрел.

Ранее в Министерстве обороны Украины сообщили, что 22 марта на Донбассе второй день подряд было зафиксировано полное соблюдение режима прекращения огня. Такую же информацию утром 22 марта обнародовали в штабе АТО.