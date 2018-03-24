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У зоні АТО за добу жоден український військовий не постраждав

НовиниНадзвичайні події    24.03.2018 - 06:53
Фото: АТО на Донбасі (flickr.com/7armyjmtc)
Фото: АТО на Донбасі (flickr.com/7armyjmtc)

Бойовики тричі обстріляли сили ЗСУ на Донбасі

У зоні проведення антитерористичної операції (АТО) минулої доби бойовики російсько-окупаційних військ продовжували порушувати умови повного припинення вогню, здійснивши три обстріли - один населеного пункту і два укріплень наших захисників.Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

Унаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав.

На Донецькому напрямку із заборонених мінськими домовленостями 120-мм мінометів окупанти обстріляли Авдіївку, випустивши по ній шість мін. Внаслідок ворожого вогню частково зруйновано присадибний будинок і господарчу будівлю, постраждалих серед населення немає.

Також близько опівночі противник із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях поблизу Мар’їнки, а міномети калібру 82 мм застосував неподалік Кам’янки.

На Луганському напрямку упродовж доби зберігалася тиша.

 

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО за добу 23 березня 2018...

Опубліковано Прес-центр штабу АТО 23 березень 2018 р.

Нагадаємо, у штабі АТО призначили службову перевірку за фактом несвоєчасного інформування про обстріли на Донбасі.

 

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Темы: АТО    Теги публікації: Донбас, обстрел, Новини АТО  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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