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В зоне АТО за сутки ни один украинский военнослужащий не пострадал, - штаб

НовостиПроисшествия    16.03.2018 - 06:47
Фото: новости АТО
Фото: новости АТО

Боевики осуществили четыре обстрела позицій сил АТО

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) в результате обстрелов боевиками ни один украинский военнослужащий не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушать условия полного прекращения огня, осуществив четыре обстрела позиций сил АТО", - говорится в сообщении.

Так, на Луганском направлении боевики применили гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие неподалеку населенных пунктов Луганское и Станица Луганская. На Донецком направлении с 82-мм минометов и стрелкового оружия оккупанты провели обстрелы Водяного и Лебединского.

Сообщается, что в результате вражеского огня ни один украинский военнослужащий не пострадал.

 

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО за добу 15 березня 2018...

Опубліковано Прес-центр штабу АТО 15 березень 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в зоне проведения АТО в течении всего времени соблюдался режим прекращения огня.

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Теги: Донецк, Новости АТО
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