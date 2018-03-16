В зоне АТО за сутки ни один украинский военнослужащий не пострадал, - штаб

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) в результате обстрелов боевиками ни один украинский военнослужащий не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушать условия полного прекращения огня, осуществив четыре обстрела позиций сил АТО", - говорится в сообщении.

Так, на Луганском направлении боевики применили гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие неподалеку населенных пунктов Луганское и Станица Луганская. На Донецком направлении с 82-мм минометов и стрелкового оружия оккупанты провели обстрелы Водяного и Лебединского.

Сообщается, что в результате вражеского огня ни один украинский военнослужащий не пострадал.

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО за добу 15 березня 2018... Опубліковано Прес-центр штабу АТО 15 березень 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в зоне проведения АТО в течении всего времени соблюдался режим прекращения огня.