В зоні АТО за добу жоден український військовослужбовець не постраждав, - штаб

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) в результаті обстрілу бойовиками жоден український військовослужбовець не постраждав. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

"За минулу добу російсько-окупаційні війська продовжували порушувати умови повного припинення вогню, здійснивши чотири обстрілу позицій сил АТО", - йдеться в повідомленні.

Так, на Луганському напрямку бойовики застосували гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю неподалік населених пунктів Луганське та Станиця Луганська. На Донецькому напрямку з 82-мм мінометів і стрілецької зброї окупанти провели обстріл Водяного та Лебединського.

Повідомляється, що в результаті ворожого вогню ні один український військовослужбовець не постраждав.

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО за добу 15 березня 2018... Опубліковано Прес-центр штабу АТО 15 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що минулої доби в зоні проведення АТО протягом усього часу дотримувався режим припинення вогню.