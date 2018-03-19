В зоне АТО соблюдается режим тишины, - штаб

В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) с начала суток боевики придерживаются режима тишины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00 19 марта 2018 года.

"С начала суток режим полного прекращении огня на линии разграничения сторон боевиками российско-оккупационных войск придерживался в полной мере. По состоянию на 18.00 обстрелов наших позиций не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные продолжают надежно контролировать противника на первой линии обороны, придерживаясь при этом условий полного прекращения огня.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе в результате обстрелов со стороны поддерживаемых Россией боевиков один военнослужащий травмирован. Боевики совершили два обстрела.