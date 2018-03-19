В АТО ранен один военнослужащий, - штаб

В течение минувших суток в зоне антитеррористической операции (АТО) на Донбассе в результате обстрелов со стороны поддерживаемых Россией боевиков один военнослужащий травмирован. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"За прошедшие сутки агрессор совершил два обстрела укреплений Вооруженных Сил Украины. В частности, на Донецком направлении противник дважды открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия по нашим позициям неподалеку Авдеевки", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.

"В результате вражеского огня один украинский защитник получил боевую травму. Он доставлен в лечебное учреждение и оказана необходимая медицинская помощь", - добавили в штабе.

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО за добу 18 березня 2018... Опубліковано Прес-центр штабу АТО 18 березень 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что Петр Порошенко объявил о юридическом завершении антитеррористической операции. По словам главы государства, формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил.