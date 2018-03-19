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У зоні АТО дотримуються режиму тиші, - штаб

НовиниНадзвичайні події    19.03.2018 - 18:35
Фото: солдат ЗСУ (facebook.com/ato.news)
Фото: солдат ЗСУ (facebook.com/ato.news)

Українські військові продовжують надійно контролювати противника

У зоні проведення антитерористичної операції (АТО) від початку доби бойовики дотримуються режиму тиші. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18.00 19 березня 2018 року.

"Від початку доби режим повного припинення вогню на лінії розмежування сторін бойовиками російсько-окупаційних військ дотримувався у повній мірі. Станом на 18.00 обстрілів наших позицій не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські військові продовжують надійно контролювати противника на першій лінії оборони, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом минулої доби в зоні АТО на Донбасі в результаті обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків один військовослужбовець травмований. Бойовики скоїли два обстріли.

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Теги: режим прекращения огня, Новини АТО
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