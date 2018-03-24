В зоне АТО погиб военнослужащий ВСУ

Еще один воин получил ранения

Сегодня в одной из бригад Вооруженных Сил Украины, находящейся на линии боевого соприкосновения на Донбассе в результате неосторожного обращения с боеприпасами погиб украинский военный.

По предварительной информации в результате неосторожного обращения с боеприпасами еще один получил ранения. Он доставлен в лечебное учреждение и ему оказана необходимая медицинская помощь. Продолжается выяснение обстоятельств инцидента.

Прес-центр штабу АТО повідомляє: Сьогодні в одній з бригад, що виконує завдання на лінії бойового зіткнення, за... Опубліковано Прес-центр штабу АТО 24 березень 2018 р.

Напомним, по состоянию на 18:00 24 марта 2018 года на Донбассе зафиксировано 5 обстрелов боевиками позиций ВСУ.

По данным штаба, огонь из гранатометов различных типов боевики вели в районе Каменки. Также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты трижды применили по защитникам Лебединского.