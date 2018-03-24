В зоні АТО загинув військовослужбовець ЗСУ

Ще один воїн отримав поранення

Сьогодні в одній з бригад Збройних Сил України, що знаходиться на лінії бойового зіткнення на Донбасі в результаті необережного поводження з боєприпасами загинув український військовий.

За попередньою інформацією в результаті необережного поводження з боєприпасами ще один отримав поранення. Він доставлений у лікувальний заклад і йому надана необхідна медична допомога. Триває з'ясування обставин інциденту.

Прес-центр штабу АТО повідомляє: Сьогодні в одній з бригад, що виконує завдання на лінії бойового зіткнення, за... Опубліковано Прес-центр штабу АТО 24 березень 2018 р.

Нагадаємо, станом на 18:00 24 березня 2018 року на Донеччині зафіксовано 5 обстрілів бойовиками позицій ВСУ.

За даними штабу, вогонь з гранатометів різних типів бойовики вели в районі Кам'янки. Також гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю окупанти тричі застосували захисникам Лебединського.