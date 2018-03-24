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Интервью

За сутки зафиксировано пять обстрелов позиций ВСУ, - штаб АТО

НовостиПроисшествия    24.03.2018 - 19:04
Фото: боевики на Донбассе продолжают обстреливать ВСУ (mil.gov.ua)
Фото: боевики на Донбассе продолжают обстреливать ВСУ (mil.gov.ua)

Ни один из украинских военнослужащих не пострадал

По состоянию на 18:00 24 марта 2018 года на Донбассе зафиксировано 5 обстрелов боевиками позиций ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня. С начала суток зафиксировано пять обстрелов наших позиций, - говорится в сообщении.

По данным штаба, огонь из гранатометов различных типов боевики вели в районе Каменки. Также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты трижды применили по защитникам Лебединского.

На Луганском направлении враг из стрелкового оружия обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Счастье.

Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинским защитниками.

 

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО станом на 18.00 24 березня 2018...

Опубліковано Прес-центр штабу АТО 24 березень 2018 р.

Напомним, по информации спикера министерства по вопросам АТО Дмитри Гуцуляка, в зоне АТО боевики вновь применили запрещенное оружие.

В зоне АТО боевики вновь применили запрещенное оружие, - Гуцуляк В СЦКК зафиксировали обстрелы Авдеевки, - штаб
Теги публикации: Донбасс, обстрел, Новости АТО  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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