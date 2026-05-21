Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Зонд Psyche показав Марс із неможливого для Землі ракурсу: яким був унікальний маневр NASA

18:14 21.05.2026 Чт
2 хв
Завдяки гравітації планети апарат збільшив свою швидкість на 1600 км/год та успішно скоригував траєкторію польоту
aimg Ольга Завада
Марс допоміг зонду NASA змінити орбіту (фото: NASA)

Космічний апарат NASA Psyche успішно здійснив критично важливий гравітаційний маневр біля Марса, використавши планету як "рогатку" для розгону. Подія стала генеральною репетицією перед прибуттям зонда до найбагатшого металевого астероїда Сонячної системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ars Technica.

Рідкісний ракурс Марса

Хоча головною метою прольоту було саме отримання гравітаційного прискорення, наукова команда використала цю можливість для масштабної перевірки бортового обладнання Psyche.

Зонд наближався до Марса з боку, протилежного Сонцю, завдяки чому камери зафіксували Червону планету у формі тонкого яскравого серпа - такий ракурс абсолютно неможливо побачити з Землі.

Цей знімок Марса у формі півмісяця було зроблено 15 травня 2026 року космічним апаратом NASA Psyche (фото: NASA)

Коли Psyche пролітав повз планету, його мультиспектральна камера зробила тисячі ширококутних фотографій, зафіксувавши південну полярну крижану шапку, а згодом - гігантську систему каньйонів Долини Маринера.

За словами керівника команди іміджмейкерів Джима Белла, ці спостереження допоможуть вченим ідеально відкалібрувати роботу матриць перед фінальною ціллю.

Перевірка приладів у "бойових умовах"

Окрім фотокамер, наземні інженери протестували два ключові наукові інструменти:

Гамма-променевий та нейтронний спектрометри: їх налаштували на вимірювання хімічного складу марсіанського ґрунту безпосередньо під траєкторією польоту апарата.

Магнітометр: прилад зумів зафіксувати специфічний слід взаємодії сонячного вітру з верхніми шарами атмосфери Марса та залишковими магнітними полями планети.

Космічний зонд NASA Psyche (фото: wikimedia)

Наступна зупинка - залізний астероїд

Космічний апарат, який запустили у жовтні 2023 року за допомогою важкої ракети SpaceX Falcon Heavy, використовує передові плазмові (іонні) двигуни. Вони працюють дуже м'яко, однак безперервно, поступово накопичуючи імпульс для подорожі загальною довжиною 3,6 мільярда кілометрів.

Успішний маневр біля Марса вивів зонд Psyche на вихідну пряму. Головна подія цієї місії очікується влітку 2029 року, коли апарат підійде до унікального однойменного астероїда Психея.

