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Зонд NASA успішно врізався в астероїд під час випробувань системи захисту Землі

Фото: Зонд NASA успішно врізався в астероїд під час випробувань системи захисту Землі (twitter.com/NASA)
Автор: Артур Родивилов

Космічний апарат NASA DART успішно врізався в астероїд "Діморфос" - це перша спроба людства змінити рух астероїда чи будь-якого небесного тіла та запобігти потенційному зіткненню метеориту із Землею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

DART, розміром не більше торговельного автомата, врізався в нешкідливий "Діморфос", розміром із футбольний стадіон, на відстані 11 млн км від Землі.

Зазначається, що хоча удар був очевидний відразу, оскільки радіосигнал DART раптово припинився, знадобляться дні або тижні, щоб визначити, наскільки змінився шлях астероїда.

Місія вартістю 325 млн доларів була задумана для того, щоб визначити, чи космічний апарат здатний змінити траєкторію астероїда, зрушивши його з курсу настільки, щоб уберегти планету від небезпеки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно ракета New Shepard, яка належить компанії Blue Origin, вибухнула за хвилину після старту.

Тим часом NASA вкотре відкладає початок місії Artemis 1.

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