Зонд NASA успешно врезался в астероид в ходе испытаний системы защиты Земли

DART, размером не больше торгового автомата, врезался в безвредный "Диморфос", размером с футбольный стадион, на расстоянии 11 млн км от Земли.

Отмечается, что хотя удар был очевиден сразу, поскольку радиосигнал DART внезапно прекратился, понадобятся дни или даже недели, чтобы определить, насколько изменился путь астероида.

Миссия стоимостью 325 млн долларов была задумана для того, чтобы определить, способен ли космический аппарат изменить траекторию астероида, сдвинув его с курса настолько, чтобы уберечь планету от опасности.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD