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Зонд NASA успешно врезался в астероид в ходе испытаний системы защиты Земли

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Вторник 27 сентября 2022 03:45
Зонд NASA успешно врезался в астероид в ходе испытаний системы защиты Земли Фото: Зонд NASA успешно врезался в астероид в ходе испытаний системы защиты Земли (twitter.com/NASA)
Автор: Артур Родивилов

Космический аппарат NASA DART успешно врезался в астероид "Диморфос" - это первая попытка человечества изменить движение астероида или любого небесного тела и предотвратить потенциальное столкновение метеорита с Землей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

DART, размером не больше торгового автомата, врезался в безвредный "Диморфос", размером с футбольный стадион, на расстоянии 11 млн км от Земли.

Отмечается, что хотя удар был очевиден сразу, поскольку радиосигнал DART внезапно прекратился, понадобятся дни или даже недели, чтобы определить, насколько изменился путь астероида.

Миссия стоимостью 325 млн долларов была задумана для того, чтобы определить, способен ли космический аппарат изменить траекторию астероида, сдвинув его с курса настолько, чтобы уберечь планету от опасности.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно ракета New Shepard, которая принадлежит компании Blue Origin, взорвалась через минуту после старта.

Тем временем NASA в очередной раз откладывает начало миссии "Artemis 1".

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