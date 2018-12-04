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SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 64 микроспутниками

Новости » Телеком & IT    04.12.2018 - 05:18
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 64 микроспутниками
Фото: Falcon9 (Spacex)

Спутники будут расположены на низкой солнечно-синхронной орбите по заказу компаний и властей 17 стран

Компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9, которая должна вывести на космическую орбиту более 60 микроспутников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт американской компании.

Ракета Falcon 9 стартовала с базы Военно-воздушных сил США Ванденберг, расположенной в Калифорнии.

Находящиеся на ее борту 64 микроспутника будут расположены на низкой солнечно-синхронной орбите по заказу компаний и властей 17 стран, в том числе Великобритании, Германии, Южной Кореи, США, Австралии, Канады и т. д.

Согласно информации на сайте компании, запуск был произведен при сотрудничестве с частной американской компанией Spaceflight Industries.

Первоначально старт был назначен на 19 ноября, однако несколько раз переносился.

Данный запуск стал 19 по счету в 2018 году.

Напомним, в октябре со стартовой площадки на базе ВВС СШС Ванденберг в Калифорнии стартовала ракета Falcon 9 компании SpaceX с аргентинским спутником SAOCOM-1A.

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