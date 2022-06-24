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Зонд BepiColombo сфотографировал поверхность Меркурия: впечатляющий кадр

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Пятница 24 июня 2022 14:25
Зонд BepiColombo сфотографировал поверхность Меркурия: впечатляющий кадр Фото: зонд BepiColombo сфотографировал поверхность Меркурия (esa.int)
Автор: Сергей Пышкин

Зонд BepiColombo сделал фотографию Меркурия. На кадре изображена красота ландшафта планеты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу European Space Agency.

"Миссия ESA/JAXA BepiColombo сняла этот замечательный вид геологического ландшафта Меркурия 23 июня 2022 года, когда космический корабль пролетал мимо планеты для совершения гравитационного маневра", - пишет пресс-служба.

Фотография была сделана благодаря камере Mercury Transfer Module's Monitoring Camera 2 в 12:48 по киевскому времени. Именно тогда зонд находился около 920 км от поверхности планеты.

Зонд BepiColombo сфотографировал поверхность Меркурия: впечатляющий кадр

Фото: зонд BepiColombo сфотографировал поверхность Меркурия (esa.int)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что лишь недавно SpaceX вывела на околоземную орбиту еще 53 интернет-спутника системы Starlink.

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