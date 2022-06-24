Зонд BepiColombo сфотографував поверхню Меркурія: вражаючий кадр
Зонд, який є частиною космічної місії Європейської космічної агенції (ESA) і Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA), BepiColombo зробив фотографію Меркурія. Продемонстрував красу ландшафту планети.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу European Space Agency.
"Місія ESA/JAXA BepiColombo зняла цей чудовий вид геологічного ландшафту Меркурія 23 червня 2022 року, коли космічний корабель пролітав повз планету для здійснення гравітаційного маневру", - пише пресслужба.
Фотографію було зроблено завдяки камері Mercury Transfer Module’s Monitoring Camera 2 о 12:48 за київським часом. Саме тоді зонд перебував близько за 920 км від поверхні планети.
Фото: зонд BepiColombo сфотографував поверхню Меркурія (esa.int)
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