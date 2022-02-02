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Зона свободной торговли между Украиной и ЕС: ускорится ли решение из-за эскалации у границ

Автор: Анастасия Рокитна

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис рассказал, может ли эскалация вокруг Украины изменить условия или ускорить создание Зоны свободной торговли. По его словам, это основа сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью исполнительного вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса изданию "Лига.нет".

По его словам, сейчас важно сосредоточиться на успешной реализации Соглашения об ассоциации, а также на пользе, которую оно может принести.

"Есть определенные дальнейшие шаги по взаимодействию, которые мы обсуждаем, - например, так называемое соглашение об оценке соответствия промышленности. Мы рассматриваем дополнительные торговые тарифные преференции, которые ЕС мог бы предоставить Украине, мы укрепляем отраслевое сотрудничество между различными секторами. Итак, очевидно, что в Соглашения об ассоциации есть больше потенциала, и мы должны воспользоваться этим моментом", - сообщил он.

Напомним, Украина и Турция завтра подпишут соглашение о Зоне свободной торговли.

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