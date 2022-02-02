Зона свободной торговли между Украиной и ЕС: ускорится ли решение из-за эскалации у границ

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис рассказал, может ли эскалация вокруг Украины изменить условия или ускорить создание Зоны свободной торговли. По его словам, это основа сотрудничества.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью исполнительного вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса изданию "Лига.нет".
По его словам, сейчас важно сосредоточиться на успешной реализации Соглашения об ассоциации, а также на пользе, которую оно может принести.
"Есть определенные дальнейшие шаги по взаимодействию, которые мы обсуждаем, - например, так называемое соглашение об оценке соответствия промышленности. Мы рассматриваем дополнительные торговые тарифные преференции, которые ЕС мог бы предоставить Украине, мы укрепляем отраслевое сотрудничество между различными секторами. Итак, очевидно, что в Соглашения об ассоциации есть больше потенциала, и мы должны воспользоваться этим моментом", - сообщил он.