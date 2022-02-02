Зона свободной торговли между Украиной и ЕС: ускорится ли решение из-за эскалации у границ

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис рассказал, может ли эскалация вокруг Украины изменить условия или ускорить создание Зоны свободной торговли. По его словам, это основа сотрудничества.

По его словам, сейчас важно сосредоточиться на успешной реализации Соглашения об ассоциации, а также на пользе, которую оно может принести.

"Есть определенные дальнейшие шаги по взаимодействию, которые мы обсуждаем, - например, так называемое соглашение об оценке соответствия промышленности. Мы рассматриваем дополнительные торговые тарифные преференции, которые ЕС мог бы предоставить Украине, мы укрепляем отраслевое сотрудничество между различными секторами. Итак, очевидно, что в Соглашения об ассоциации есть больше потенциала, и мы должны воспользоваться этим моментом", - сообщил он.