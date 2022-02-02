Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС: чи пришвидшиться рішення через ескалацію біля кордонів

Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс розповів, чи ескалація навколо України може змінити умови або пришвидшити створення Зони вільної торгівлі. За його словами, це основа співпраці.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю виконавчого віце-президента Європейської комісії Валдіса Домбровскіса виданню "Ліга.нет".
За його словами, зараз важливо зосередитися на успішній реалізації Угоди про асоціацію, а також на користі, яку вона може принести.
"Є певні подальші кроки щодо взаємодії, які ми обговорюємо, - наприклад, так звана угода про оцінку відповідності промисловості. Ми розглядаємо додаткові торговельні тарифні преференції, які ЄС міг би надати Україні, ми зміцнюємо галузеву співпрацю між різними секторами. Отже, очевидно, що в Угоди про асоціацію є більше потенціалу, і ми повинні скористатися цим моментом", - повідомив він.