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Зона отчуждения атакована с территории Беларуси: хранилище ядерных отходов под угрозой

Автор: Антон Федорцив

Украина подверглась очередной атаке с территории Беларуси в зоне Чернобыльской АЭС. Возникла серьезная угроза радиационной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

"Войска оккупантов с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС", – отметил политик.

По его словам, ожесточенное сопротивление оккупантам оказывают солдаты Национальной гвардии. Именно на них возложена функция охраны хранилища опасных радиоактивных отходов.

Геращенко также предостерег от артиллерийских ударов. Если ими будет разрушено хранилище отходов, то поднимется радиоактивная пыль. В зоне его поражения окажутся не только Украина и Беларусь, но и страны-члены Европейского Союза.

К слову, ранее появились фотографии подбитой под Харьковом российской военной техники.

Кроме того, российскими кораблями был атакован остров Змеиный. Украинские армейцы удерживают оборону.

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ЧАЭСЧернобыльЗона отчужденияЯдерная безопасностьВторжение России в Украину