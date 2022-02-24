Опубликованы фото подбитой российской техники под Харьковом
Появились фото уничтоженной военной техники в ходе военной агрессии Российской Федерации против Украины. Боевое вооружение появилось в Харьковской области сегодня, 24 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко на странице в Facebook.
"Еще фото подбитой российской военной техники под Харьковом", - написал Геращенко в своем микроблоге.
Фото: Антон Геращенко опубликовал военную технику, обнаруженную в Харьковской области
Отметим, что в 05:00 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной операции против Украины. Такое решение он принял после обращения главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Напомним, Украина официально объявила о закрытии воздушного пространства для гражданских самолетов.