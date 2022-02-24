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Опубликованы фото подбитой российской техники под Харьковом

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Украина, Четверг 24 февраля 2022 16:41
Опубликованы фото подбитой российской техники под Харьковом Фото: советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко (Facebook)
Автор: Каролина Гайдук

Появились фото уничтоженной военной техники в ходе военной агрессии Российской Федерации против Украины. Боевое вооружение появилось в Харьковской области сегодня, 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко на странице в Facebook.

"Еще фото подбитой российской военной техники под Харьковом", - написал Геращенко в своем микроблоге.

Фото: Антон Геращенко опубликовал военную технику, обнаруженную в Харьковской области

Отметим, что в 05:00 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной операции против Украины. Такое решение он принял после обращения главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, Украина официально объявила о закрытии воздушного пространства для гражданских самолетов.

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Харьков Антон Геращенко
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