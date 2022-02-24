Зона отчуждения атакована с территории Беларуси: хранилище ядерных отходов под угрозой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

"Войска оккупантов с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС", – отметил политик.

По его словам, ожесточенное сопротивление оккупантам оказывают солдаты Национальной гвардии. Именно на них возложена функция охраны хранилища опасных радиоактивных отходов.

Геращенко также предостерег от артиллерийских ударов. Если ими будет разрушено хранилище отходов, то поднимется радиоактивная пыль. В зоне его поражения окажутся не только Украина и Беларусь, но и страны-члены Европейского Союза.