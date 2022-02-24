Зона відчуження атакована з території Білорусі: сховище ядерних відходів під загрозою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

"Війська окупантів із території Білорусі увійшли до зони Чорнобильської АЕС", – зазначив політик.

За його словами, запеклий опір окупантам чинять солдати Національної гвардії. Саме на них покладені функції охорони сховища небезпечних радіоактивних відходів.

Геращенко також застеріг від артилерійських ударів. Якщо ними буде зруйноване сховище відходів, то підніметься радіоактивний пил. У зоні його ураження опиняться не тільки Україна та Білорусь, а й країни-члени Європейського Союзу.