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Зона відчуження атакована з території Білорусі: сховище ядерних відходів під загрозою

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Четвер 24 лютого 2022 16:52
Зона відчуження атакована з території Білорусі: сховище ядерних відходів під загрозою Фото: Сховище ядерних відходів (chornobyl.institute)
Автор: Антон Федорців

Україна зазнала чергової атаки з території Білорусі в зоні Чорнобильської АЕС. Виникла серйозна загроза радіаційній безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

"Війська окупантів із території Білорусі увійшли до зони Чорнобильської АЕС", – зазначив політик.

За його словами, запеклий опір окупантам чинять солдати Національної гвардії. Саме на них покладені функції охорони сховища небезпечних радіоактивних відходів.

Геращенко також застеріг від артилерійських ударів. Якщо ними буде зруйноване сховище відходів, то підніметься радіоактивний пил. У зоні його ураження опиняться не тільки Україна та Білорусь, а й країни-члени Європейського Союзу.

До слова, раніше з'явилися світлини підбитої під Харковом російської військової техніки.

Крім того, російськими кораблями був атакований острів Зміїний. Українські армійці тримають оборону.

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ЧАЕС Чорнобиль Зона відчуження Ядерна безпека Вторгнення Росії до України
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