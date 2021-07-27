UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Золотые медали по плаванию на Олимпиаде-2020 завоевали спортсмены из Великобритании, России и США

Автор: РБК-Украина

Золотые медали по плаванию на Олимпиаде-2020 завоевали спортсмены из Великобритании, России и США. Определены победители как среди мужчин, так и среди женщин.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter Tokyo2020.

Золотую и серебряную медали на дистанции 200 метров вольным стилем завоевали британские пловцы Том Дин и Данкан Скотт.

На третьем месте бразилец Фернандо Шеффер.

Литовец Данас Рапсис занял восьмое место.

У мужчины 100 метров на спине золотую и серебряную медали завоевали россияне Евгений Рылов, установивший рекорд Европы - 51.98 с, и Климент Колесников.

Мировой рекордсмен (51.85 - рекорд установлен на прошлой олимпиаде) американец Райан Мерфи завоевал бронзовую медаль.

Женщины, 100 метров брассом - золотую и бронзовую медали завоевали американки - Лидия Джейкоби и Лилли Кинг.

На втором месте южноафриканка Татьяна Шонмейкер.

Россиянки Евгения Чикунова и Юлия Ефимова заняли четвертое и пятое места.

Напомним, что пара стрелков Омельчук-Костевич завоевали третью бронзу для Украины на Олимпиаде-2020.

Также Украина завоевала вторую медаль на Олимпийских играх.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2020