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Золоті медалі з плавання на Олімпіаді-2020 завоювали спортсмени з Великобританії, Росії та США

Автор: РБК-Україна

Золоті медалі з плавання на Олімпіаді-2020 завоювали спортсмени з Великобританії, Росії та США. Визначено переможців як серед чоловіків, так і серед жінок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter Tokyo2020.

Золоту і срібну медалі на дистанції 200 метрів вільним стилем завоювали британські плавці Том Дін і Данкан Скотт.

На третьому місці бразилець Фернандо Шеффер.

Литовець Данас Рапсіс посів восьме місце.

У чоловіка 100 метрів на спині золоту і срібну медалі завоювали росіяни Євген Рилов, який встановив рекорд Європи - 51.98 с, і Климент Колесніков.

Світовий рекордсмен (51.85 - рекорд встановлений на минулій Олімпіаді) американець Райан Мерфі завоював бронзову медаль.

Жінки, 100 метрів брасом-золоту і бронзову медалі завоювали американки - Лідія Джейкобі і Ліллі Кінг.

На другому місці південноафриканка Тетяна Шонмейкер.

Росіянки Євгенія Чікунова і Юлія Єфімова зайняли четверте і п'яте місця.

Нагадаємо, що пара Стрільців Омельчук-Костевич завоювали третю бронзу для України на Олімпіаді-2020.

Також Україна завоювала другу медаль на Олімпійських іграх.

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Олімпіада 2020