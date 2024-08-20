Золотовалютні резерви України: скільки їх, на що витрачаються і чи надовго їх вистачить

Золотовалютні резерви Національного банку України зменшуються починаючи з квітня. Станом на серпень вони сягають 37,2 млрд доларів. Багато це чи мало, на що вони витрачаються і чи надовго їх вистачить – розбиралась журналістка РБК-Україна Катерина Мартинчук.

З чого складаються резерви НБУ

Станом на 1 серпня 2024 року міжнародні резерви Національного банку України складали 37,232 мільярда доларів. Від початку року резерви коливаються в діапазоні 37-43,8 мільярдів доларів. Найнижчий рівень запасів був у лютому – 37,06 млрд доларів. Найвищого рівня ЗВР досягли у березні – майже 43,8 млрд, після чого спостерігається тренд на зниження.

Основну частину резервів складають цінні папери – на суму 27,677 мільярда доларів. Готівка, гроші на кореспондентських рахунках та депозити складають 7,486 мільярда доларів, а монетарне золото — 2,068 мільярда.

Щодо валютного складу резервів, найбільша частка зберігається в доларах США — 33,483 мільярда доларів. Інші валюти, такі як євро, фунти стерлінгів, японська єна та китайський юань, представлені значно меншими сумами.

Структура міжнародних резервів у розрізі валют

Джерело: НБУ

Портфель цінних паперів, що є частиною резервів, в основному складається з активів з рейтингом AA, які становлять 24,456 мільярда доларів. Менша частка має рейтинг AАА (3,152 мільярда доларів), а найменша частка представлена паперами з рейтингом A, що складають 0,07 мільярда доларів. Це свідчить про обережний підхід до управління резервами, орієнтований на високоякісні та ліквідні активи, зазначають в НБУ.

Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук зазначає, що більшість міжнародних резервів НБУ розміщені в боргових цінних паперах надійних суверенних емітентів, таких як США, або зберігаються на рахунках у міжнародних фінансових організаціях та надійних банках. "Стосовно структури резервів є повна прозорість - майже усі вони представлені високоякісними ліквідними активами, які можуть бути безперешкодно та без зволікань використані для проведення інтервенцій", — пояснює Ваврищук.

На що йдуть резерви під час війни

Одним із основних завдань НБУ під час війни є підтримка стабільності національної валюти. Ваврищук підкреслює, що резерви центробанку зараз практично не використовуються для обслуговування боргів України, адже більшість зовнішніх боргів була реструктуризована. Основним використанням резервів є проведення інтервенцій на міжбанківському валютному ринку, що дозволяє НБУ покривати дефіцит валюти, який виник після початку війни.

Валютні інтервенції НБУ

Джерело: НБУ

Керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій стверджує, що нинішній рівень резервів є достатнім для підтримки прийнятного балансу на валютному ринку. "Навіть для життя в воєнних умовах нам цих резервів вистачає", — зазначає аналітик.

Оптимальні рівні резервів

Питання оптимального рівня резервів є досить складним і залежить від багатьох факторів, зокрема від обсягів експорту та імпорту, а також від макроекономічної ситуації в країні. За словами Олександра Паращія, резерви України дозволяють покривати витрати на критичний імпорт протягом п'яти місяців у разі повної відсутності експорту, що є досить абстрактним показником, але все ж демонструє певний рівень безпеки.

"Вважається, що достатнім рівнем резервів є покриття трьох місяців імпорту, і в Україні цей показник наразі перевищує зазначений рівень", — констатує співрозмовник РБК-Україна. Це свідчить про те, що НБУ має достатній арсенал для реагування на можливі економічні та валютні кризи.

Разом з тим, ситуація залишається вразливою через продовження війни та невизначеність на міжнародних ринках.