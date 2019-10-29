В Золотому працюють посилені патрулі поліції

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

В Золотому працюють посилені гвардійцями патрулі поліції

У Золотому Луганської області, де зараз проходить розведення сил і засобів, працюють посилені патрулі Національної поліції. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає прес-служба МВС.

За його словами, сил поліції достатньо, щоб забезпечити порядок і безпеку в Золотому і відреагувати на можливі провокації. Зокрема, у зв'язку з тим, що в Золотому почалося розведення військ, там працюють посилені гвардійцями патрулі поліції.

Нагадаємо, у штабі операції Об'єднаних сил підтвердили розведення сил в Золотому. При цьому повідомляється, що українська сторона вживе всіх заходів, щоб розведення не послабило оборонні можливості бойових підрозділів на цій ділянці. Крім того, Представник ОБСЄ в мінській ТКГ по врегулюванню ситуації на сході України Мартін Сайдік підтвердив початок розведення сил на ділянці в Золотому.

Також РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський привітав розведення сил в Золотому, зазначивши, що на даній ділянці "все відбувається спокійно". Зеленський додав, що розведення почалося після того, як на цій ділянці протягом тижня зберігався режим припинення вогню.