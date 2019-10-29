ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Золотому працюють посилені патрулі поліції

Новини » Суспільство    29.10.2019 - 16:55
В Золотому працюють посилені патрулі поліції
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

В Золотому працюють посилені гвардійцями патрулі поліції

У Золотому Луганської області, де зараз проходить розведення сил і засобів, працюють посилені патрулі Національної поліції. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає прес-служба МВС.

За його словами, сил поліції достатньо, щоб забезпечити порядок і безпеку в Золотому і відреагувати на можливі провокації. Зокрема, у зв'язку з тим, що в Золотому почалося розведення військ, там працюють посилені гвардійцями патрулі поліції.

Нагадаємо, у штабі операції Об'єднаних сил підтвердили розведення сил в Золотому. При цьому повідомляється, що українська сторона вживе всіх заходів, щоб розведення не послабило оборонні можливості бойових підрозділів на цій ділянці. Крім того, Представник ОБСЄ в мінській ТКГ по врегулюванню ситуації на сході України Мартін Сайдік підтвердив початок розведення сил на ділянці в Золотому.

Також РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський привітав розведення сил в Золотому, зазначивши, що на даній ділянці "все відбувається спокійно". Зеленський додав, що розведення почалося після того, як на цій ділянці протягом тижня зберігався режим припинення вогню.

Україна просить Італію надати статус спостерігача в розслідуванні справи Марківа
Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїниЗолотоеАрсен Аваков
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся