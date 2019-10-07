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В Золотом полиция разместила дополнительные силы

Новости » Общество    07.10.2019 - 22:13
В Золотом полиция разместила дополнительные силы
Фото: патрулирование в Золотом (mvs.gov.ua)

К обеспечению безопасности в Золотом привлечены патрульные из Кировоградской и Луганской областей

Во время разведения войск в Золотом безопасность и общественный порядок обеспечивают дополнительные силы полиции. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вадим Троян.

По словам Трояна, для усиления патрулирования были привлечены 36 сотрудников патрульной службы особого назначения из Кировоградской и Луганской областей.

"Все эти усиленные меры принимаются с одной целью - спокойствие и безопасность украинских граждан. Мы круглосуточно готовы к немедленному реагированию на любое обращение или сообщение жителей", - сообщили замглавы Нацполиции.

Также он отметил, что на территории Золотого и Екатериновки в Попаснянском районе Луганской области полноценно функционирует полицейская станция, где несет службу участковый офицер полиции.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 7 октября боевики на Донбассе обстреляли участок разведения войск в районе Золотого. В частности обстрелы совершались из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также сообщалось, что во время разведения войск за безопасностью будет наблюдать Нацгвардия и ОБСЕ.

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