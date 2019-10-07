На Донбассе боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Враг 14 раз нарушил режим прекращения огня

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе с начала текущих суток 7 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в нарушение минские соглашения противник дважды умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил, а именно неподалеку Чермалык, вблизи Песков, неподалеку Опытного и вблизи Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил десять обстрелов позиций ОС: в районе Золотого, неподалеку Майского и вблизи Новолуганского, вблизи Луганского, неподалеку Новолуганского, вблизи Гладосово, неподалеку Новгородского и вблизи Крымского.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 6 октября, в результате обстрелов со стороны боевиков погиб украинский военный со склада ООС, еще один получил ранения.

Кроме того, глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что закон об особом статусе Донбасса начнет действовать после возвращения контроля Украины над захваченным участком границы на востоке страны.