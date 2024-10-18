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Золото вперше перевищило рівень 2700 доларів за унцію після ліквідації ватажка ХАМАС

Ізраїль, П'ятниця 18 жовтня 2024 09:56
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Золото вперше перевищило рівень 2700 доларів за унцію після ліквідації ватажка ХАМАС Фото: Ціни на золото зросли до 2700 доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Золото вперше перевищило позначку 2700 доларів за унцію. Побоювання з приводу ескалації конфліктів на Близькому Сході та напружених передвиборчих перегонів у США спонукають інвесторів купувати безпечні активи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Ціни на золото 18 жовтня піднялися на 0,7% до 2711,99 доларів за унцію, побивши історичний максимум, встановлений на попередній сесії.

Золото вперше перевищило рівень 2700 доларів за унцію після ліквідації ватажка ХАМАС

Ринки зосереджені на більш напружених геополітичних подіях після того, як Ізраїль заявив про ліквідацію лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара, архітектора нападу палестинського угруповання на південь Ізраїлю, який спровокував річну війну в секторі Газа.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль продовжуватиме боротися доти, доки всі заручники, захоплені ХАМАС минулого року, не будуть звільнені, навіть незважаючи на те, що президент США Джо Байден заявив, що настав час покласти край війні. Інвестори зазвичай шукають безпеку у золоті за часів геополітичної та економічної невизначеності.

Інвестори також розбудовували портфелі напередодні виборів у США 5 листопада.

Тим часом індекс Bloomberg Dollar Spot впав на 0,1%, перервавши чотириденне зростання. Більш слабкий долар робить зливки дешевшими для багатьох покупців, оскільки вони оцінюються у валюті США.

У цьому прагнення актив-притулок переважує інші макроекономічні чинники, які зазвичай чинять тиск на дорогоцінний метал.

Злиток золота - один із найефективніших товарів 2024 року, зі зростанням понад 30% цього року. Оптимізм щодо зниження ставок підживлював останні зростання, оскільки ФРС почала цикл пом'якшення минулого місяця. Активні покупки центральними банками були давньою опорою підтримки цін на золото.

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