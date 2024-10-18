Золото вперше перевищило рівень 2700 доларів за унцію після ліквідації ватажка ХАМАС

Золото вперше перевищило позначку 2700 доларів за унцію. Побоювання з приводу ескалації конфліктів на Близькому Сході та напружених передвиборчих перегонів у США спонукають інвесторів купувати безпечні активи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Ціни на золото 18 жовтня піднялися на 0,7% до 2711,99 доларів за унцію, побивши історичний максимум, встановлений на попередній сесії.

Ринки зосереджені на більш напружених геополітичних подіях після того, як Ізраїль заявив про ліквідацію лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара, архітектора нападу палестинського угруповання на південь Ізраїлю, який спровокував річну війну в секторі Газа.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль продовжуватиме боротися доти, доки всі заручники, захоплені ХАМАС минулого року, не будуть звільнені, навіть незважаючи на те, що президент США Джо Байден заявив, що настав час покласти край війні. Інвестори зазвичай шукають безпеку у золоті за часів геополітичної та економічної невизначеності.

Інвестори також розбудовували портфелі напередодні виборів у США 5 листопада.

Тим часом індекс Bloomberg Dollar Spot впав на 0,1%, перервавши чотириденне зростання. Більш слабкий долар робить зливки дешевшими для багатьох покупців, оскільки вони оцінюються у валюті США.

У цьому прагнення актив-притулок переважує інші макроекономічні чинники, які зазвичай чинять тиск на дорогоцінний метал.