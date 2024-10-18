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Золото впервые превысило уровень 2700 долларов за унцию после ликвидации главаря ХАМАС

Израиль, Пятница 18 октября 2024 09:56
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Золото впервые превысило уровень 2700 долларов за унцию после ликвидации главаря ХАМАС Фото: Цены на золото выросли до 2700 долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Золото впервые превысило отметку в 2700 долларов за унцию. Опасения по поводу эскалации конфликтов на Ближнем Востоке и напряженной предвыборной гонки в США побуждают инвесторов покупать безопасные активы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Цены на золото 18 октября поднялись на 0,7% до 2711,99 долларов за унцию, побив исторический максимум, установленный на предыдущей сессии.

Золото впервые превысило уровень 2700 долларов за унцию после ликвидации главаря ХАМАС

Рынки сосредоточены на все более напряженных геополитических событиях после того, как Израиль заявил о ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара, архитектора нападения палестинской группировки на юг Израиля, которое спровоцировало годичную войну в секторе Газа.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет продолжать сражаться до тех пор, пока все заложники, захваченные ХАМАС в прошлом году, не будут освобождены, даже несмотря на то, что президент США Джо Байден заявил, что пришло время положить конец войне. Инвесторы обычно ищут безопасность в золоте во времена геополитической и экономической неопределенности.

Инвесторы также перестраивали портфели в преддверии выборов в США 5 ноября.

Между тем, индекс Bloomberg Dollar Spot упал на 0,1%, прервав четырехдневный рост. Более слабый доллар делает слитки дешевле для многих покупателей, поскольку они оцениваются в валюте США.

При этом стремление в актив-убежище перевешивает другие макроэкономические факторы, которые обычно оказывают давление на драгоценный металл.

Слиток золота - один из самых эффективных товаров 2024 года, с ростом более 30% в этом году. Оптимизм по поводу снижения ставок подпитывал последние рост, поскольку ФРС начала цикл смягчения в прошлом месяце. Активные покупки центральными банками также были давней опорой поддержки цен на золото.

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