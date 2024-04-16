Рекордне зростання: Citigroup прогнозує подорожчання золота до 3000 доларів за унцію

Citigroup прогнозує, що золото досягне 3000 доларів за унцію протягом наступних 6-18 місяців завдяки збільшенню притоку інвесторів. Зростання очікується через те, що Федеральна резервна система США зрештою знизить відсоткові ставки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Аналітики підвищили оцінку середніх цін на 2024 рік до 2350 доларів та зробили "значний перегляд на 40% у бік підвищення" свого прогнозу на 2025 рік до 2875 доларів. Вони написали, що у другому півріччі 2024 року золото "регулярно тестуватиме і пробиватиме" рівень 2500 доларів. Сьогодні золото торгується на рівні 2387 доларів.

Золото дорожчає через війни на Близькому Сході та Росії проти України, покупки з боку центральних банків та споживчий попит у Китаї.

Goldman Sachs заявляє, що дорогоцінний метал знаходиться на непохитному ринку, підвищивши прогноз на кінець року до 2700 доларів. UBS очікує 2500 доларів до кінця року.

На думку Citigroup, золото стимулюватиметься збільшенням потоків від гравців, які керують грошима. Початок циклу скорочення ставок ФРС (або сценарію потенційної рецесії) у 2025 році надасть додаткового імпульсу інвестиційному попиту.

Citigroup - фінансовий конгломерат у США, один із найбільших у світі. Входить у "велику четвірку" банків США.

Зростання цін на золото

Нагадаємо, за останній рік ціни на золото зросли понад 15%.

Золото часто купують як притулок або інвестиції з кількох причин: