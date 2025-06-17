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Золото витісняє долар із резервів центральних банків по всьому світу

Фото: Золото приходить на заміну долару (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Центральні банки по всьому світу очікують, що частка їхніх золотих запасів у резервах збільшиться протягом наступних п'яти років. При цьому їхні доларові резерви скоротяться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Всесвітньої ради із золота (WGC).

Попит на золото з боку центральних банків значно зріс за останні три роки, незважаючи на його зростання. Ціни досягли історичного максимуму в 3500 доларів за унцію у квітні, збільшившись на 95% з лютого 2022 року, коли Росія вторглася в Україну.

В опитуванні WGC, проведеному в період із 25 лютого до 20 травня, узяли участь 73 центральні банки, і 76% із них очікують, що їхні золоті запаси збільшаться за п'ять років порівняно з 69% торік.

Майже три чверті респондентів очікують, що доларові резерви центральних банків скоротяться через п'ять років порівняно з 62% минулого року.

Кризовий дорогоцінний метал

"Показники золота під час кризи, диверсифікація портфеля і хеджування інфляції є ключовими темами, що визначають плани щодо накопичення більшої кількості золота в наступному році", - йдеться в прес-релізі WGC.

За даними WGC, за останні три роки центральні банки накопичували понад 1000 тонн золота. Це являє собою значне зростання порівняно із середнім показником у 400-500 тонн у попередньому десятилітті.

"Це помітне прискорення темпів накопичення відбулося на тлі геополітичної та економічної невизначеності", - заявили у WGC.

За даними опитування WGC, рекордні 95% респондентів вважають, що золоті резерви центральних банків збільшаться протягом наступних 12 місяців, порівняно з 81% минулого року. Опитування також показало, що Банк Англії залишається найпопулярнішим місцем зберігання золотих резервів.

За даними дослідження, 59% центральних банків назвали потенційні торговельні конфлікти і тарифи важливими для управління своїми резервами.

"Більша частина цих даних надійшла з країн з ринком, що формується, та економікою, що розвивається, - 69%, - ніж з країн з розвиненою економікою - 40%", - повідомив WGC.

 

 

Резервні валюти

На долар припадало близько 58% світових валютних резервів станом на кінець 2024 року. Хоча це на 10 процентних пунктів менше, ніж десятиліття тому, частка євро не збільшилася з приблизно 20%. Замість цього виграли менш великі валюти.

Віце-президент Європейського центрального банку Луїс де Гіндос охолодив запал розмов про те, що євро незабаром може кинути виклик статусу долара як домінуючої світової валюти.

За його словами, єврозоні, як і раніше, не вистачає необхідної фінансової архітектури або оборонних можливостей, щоб стати реальним конкурентом, і це також обмежить її досягнення.

Національний банк зберігає більшу частину резервів України в доларах (82,7%), на євро припадає 10,1%, на золото - 6,5%. НБУ поки що не бачить реальної альтернативи долару.

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