Золото ціною отруєної води: що готують окупанти на ТОТ Луганщини

На тимчасово окупованій Луганщині окупаційна адміністрація розгортає чергову схему незаконної експлуатації надр.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
В Антрацитівському районі видали чотири так звані "ліцензії" на пошук і видобуток золота, а також міді й цинку.
Як повідомляють у ЦНС, усі дозволи отримала одна структура - ТОВ "Гірничо-видобувна компанія "Сєвєрная", якій фактично віддали під контроль територію у понад 250 квадратних кілометрів.
За інформацією джерел ЦНС, цю компанію створили спеціально для роботи на окупованих територіях - без реальних екологічних вимог і соціальної відповідальності.
Окупаційна влада надала їй пільги, спрощені погодження та закритий режим контролю. Це дозволяє починати розвідку і видобуток копалин без повноцінних експертиз і громадських процедур. Для робіт планують використовувати дешеві та небезпечні методи, зокрема ціанідне вилуговування і ртуть.
Екологи попереджають: такі технології неминуче призведуть до отруєння води. Токсичні речовини потраплятимуть у ґрунтові води, річки, колодязі та свердловини. У результаті вода стане непридатною навіть для технічних потреб, а місцеві жителі ризикують отримати хронічні отруєння. Це означає зростання хвороб нирок, печінки, онкологічних захворювань і уражень важкими металами.
Не менш серйозні наслідки очікують ґрунти й повітря. Видобуток знищить сільськогосподарські землі, а свинець, кадмій і миш’як накопичуватимуться в землі та потраплятимуть у їжу. Пил із кар’єрів розноситиметься на десятки кілометрів, провокуючи легеневі та серцево-судинні хвороби.
При цьому процес повністю закритий для місцевих: людей не інформують про масштаби робіт і рівень забруднення.
"Фактично йдеться про прискорене викачування ресурсів із окупованої Луганщини з одночасним знищенням довкілля та підривом базових умов для життя цивільного населення", - попереджають у ЦНС.
Як писало РБК-Україна, окупаційна влада на тимчасово окупованій Донеччині почала інформаційну підготовку населення до вживання шахтних вод як "альтернативу" питному водопостачанню.
За оцінками експертів, шахтні води Донбасу містять надмірну мінералізацію, важкі метали, сульфати, нафтопродукти, радіонукліди та промислові хімікати - навіть російські екологи визнають, що вони можуть бути лише технічними.
Також повідомлялось, що окупаційна влада Луганської області розпродає майно.
Окупаційні структури на Луганщині офіційно визнали дефіцит коштів, заявивши про запуск масштабної приватизації.