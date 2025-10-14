Золото та срібло оновили історичні рекорди на світових ринках

Спотове золото подорожчало до 4179,48 доларів за унцію, а ф’ючерси в США - до 4187,5 доларів. У Сінгапурі вранці воно торгувалося на рівні 4140 доларів, після зростання на понад 2% напередодні. Від початку року ціна зросла більш ніж на 50%.

Рекорд показало й срібло - близько 53 доларів за унцію, що стало наслідком історичного "короткого сквизу" на лондонському ринку. Це перевищило попередній максимум, зафіксований ще у 1980 році.

Зростання цін на дорогоцінні метали підтримують геополітична напруга, закупівлі центробанків і стрімкий попит на активи-притулки. Аналітики Bank of America та Societe Generale прогнозують, що до 2026 року золото може подорожчати до 5000 доларів за унцію, а Standard Chartered підвищив прогноз на наступний рік до 4488 доларів.

Варто зауважити, що ціна на платину зросла на 1,9% до 1677,0 доларів, а на паладій - на 2,1% до 1505,75 доларів.

Нагадаємо, у квітні 2025 року золото вперше в історії подорожчало до 3500 доларів за унцію.