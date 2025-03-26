"Золото" розіграють без "Сокола": розклад фіналу хокейного чемпіонату України

Минулорічний чемпіон країни – столичний "Сокіл" вже склав свої повноваження. Найтитулованіший клуб країни в гострій конкуренції з "Київ Кепіталз" виграв регулярний чемпіонат.

Проте в півфіналі "соколята" поступились "Кременчуку". Хокеїсти з Полтавщини несподівано здолали чемпіонів у двох стартових поєдинках у Києві (3:1 та 3:0). А потім завершили на свою користь і домашню гру (5:3). Таким чином, для виходу в фінал лишалась одна перемога. Але тут вже схаменувся "Сокіл". Чемпіони виграли два наступні матчі (3:1 та 2:1) і скоротили відставання в серії до мінімуму. Втім "Кременчук" свого вже не віддав: здолавши киян у шостій грі (2:1) команда здобула путівку до фіналу.

У іншій півфінальній серії все було набагато спокійніше. "Київ Кепіталз" для перемоги над одеським "Штормом" знадобилось лише чотири матчі – 4:2, 5:4, 5:3 та 2:1.

Таким чином у фіналі зіграють "Київ Кепіталз" та "Кременчук". Колектив з Полтавщини одного разу вже був чемпіоном України – у 2020 році. "Кепіталз" – команда молода, заснована лише два роки тому. У минулому сезоні дебютанти дійшли до півфіналу, де поступились майбутньому чемпіону – "Соколу". Цьогоріч вже є гарантоване "срібло". Хоча, безперечно, мета "столичних" – перше в історії клубу чемпіонство.

Фінальну серію "Київ Кепіталз" розпочне двома домашніми іграми – 26 та 28 березня. Потім суперники поїдуть до Кременчука (матчі – 31 березня та 2 квітня). Якщо одна з команд переможе в цих чотирьох матчах, серія завершиться. Якщо ні – суперники будуть їздити туди-сюди, поки хтось не набере чотирьох перемог. Додаткові поєдинки у разі потреби будуть зіграні 5 квітня (Київ), 8 квітня (Кременчук) та 11 квітня (Київ).

Чемпіонат України з хокею, фінальна серія розклад матчів:

26 березня, 18:00, "Київ Кепіталз" – "Кременчук"

28 березня, 18:00, "Київ Кепіталз" – "Кременчук"

31 березня, 15:00, "Кременчук" – "Київ Кепіталз"

2 квітня, 15:00, "Кременчук" – "Київ Кепіталз"

Про час початку додаткових ігор (у разі потреби) будуть оголошувати окремо. Зазначимо, що "Кепітаз" приймає суперників у Києві на арені "Шалетт". "Кременчук" запрошує уболівальників на місцевий льодовий стадіон "Айсберг".

Чемпіонат України з хокею: що відомо

Національна першість розігрується з 1993 року. За весь час у турнірі брали участь 74 команди, чимало з яких, правда, провели лише по 1-2 сезони. Жодний колектив не грав у всіх чемпіонатах – навіть "Сокіл" зникав з хокейної мапи на шість років.

Призерами ЧУ в різні роки ставали 25 клубів, переможцями – сім.

Список чемпіонів України з хокею