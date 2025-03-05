"Сокіл" виграв регулярний чемпіонат з хокею: в плей-офф буде повторення фіналу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Федерації хокею .

Остаточний розподіл місць у регулярній першості став відомий лише в останній день турніру. За лідерство боролись два столичних колективи – "Сокіл", який є чинним чемпіоном країни, та "Київ Кепіталз".

"Сокіл" випереджав суперників на одне очко та закріпив своє лідерство перемогою в заключному матчі над херсонським "Дніпром" – 11:6. "Кепіталз" також здобув три очки, здолавши одеський "Шторм" (4:3), проте наздогнати земляків не зміг.

Таким чином "Сокіл" завершив регулярний чемпіонат на першому місці, маючи 68 очок. "Київ Кепіталз", відставши на один пункт, залишається на другому. Третім до проміжного фінішу прийшов "Шторм" (60 балів), четвертим – "Кременчук" (57). Цей квартет і розіграє нагороди в плей-офф. Для аутсайдерів першості – "Дніпра" та столичної "Крижинки", яка програла всі свої матчі, сезон вже закінчився.

У півфінальних серіях зіграють:

"Сокіл" – "Кременчук"

"Київ Кепіталз" – "Шторм"

Півфінальні серії до чотирьох перемог розпочнуться в п'ятницю, 7 березня. Стартові матчі пройдуть на льоду "Сокола" та "Київ Кепіталз" – команд, що посіли вищі позиції за підсумками регулярного сезону.

Зазначимо, що "Сокіл" та "Кременчук" у минулому чемпіонаті зустрічались у фіналі. Тоді кияни здобули перемогу за підсумками чотирьох поєдинків.

Чемпіонат України з хокею: що відомо

Національна першість розігрується з 1993 року. За весь час у турнірі брали участь 74 команди, чимало з 'яких, правда, провели лише по 1-2 сезони. Жодний колектив не грав у всіх чемпіонатах – навіть "Сокіл" зникав з хокейної мапи на шість років.

Призерами ЧУ в різні роки ставали 25 клубів, переможцями – сім. Найбільше титулів у "Сокола" – 14. Далі йдуть донецький "Донбас" (8), столичні "Беркут" (3) та АТЕК (2). По одному разу "золото" здобували – "Кременчук" та київські "Компаньйон" і ШВСМ.