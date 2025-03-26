"Золото" разыграют без "Сокола": расписание финала хоккейного чемпионата Украины

Прошлогодний чемпион страны - столичный "Сокол" уже сложил свои полномочия. Самый титулованный клуб страны в острой конкуренции с "Киев Кэпиталз" выиграл регулярный чемпионат.

Однако в полуфинале "соколята" уступили "Кременчугу". Хоккеисты с Полтавщины неожиданно одолели чемпионов в двух стартовых поединках в Киеве (3:1 и 3:0). А потом завершили в свою пользу и домашнюю игру (5:3). Таким образом, для выхода в финал оставалась одна победа. Но тут уже спохватился "Сокол". Чемпионы выиграли два следующих матча (3:1 и 2:1) и сократили отставание в серии до минимума. Впрочем "Кременчуг" своего уже не отдал: одолев киевлян в шестой игре (2:1) команда получила путевку в финал.

В другой полуфинальной серии все было гораздо спокойнее. "Киев Кэпиталз" для победы над одесским "Штормом" понадобилось всего четыре матча - 4:2, 5:4, 5:3 и 2:1.

Таким образом в финале сыграют "Киев Кэпиталз" и "Кременчуг". Коллектив с Полтавщины однажды уже был чемпионом Украины - в 2020 году. "Кэпиталз" - команда молодая, основанная всего два года назад. В прошлом сезоне дебютанты дошли до полуфинала, где уступили будущему чемпиону - "Соколу". В этом году уже есть гарантированное "серебро". Хотя, бесспорно, цель "столичных" - первое в истории клуба чемпионство.

Финальную серию "Киев Кэпиталз" начнет двумя домашними играми - 26 и 28 марта. Затем соперники поедут в Кременчуг (матчи - 31 марта и 2 апреля). Если одна из команд победит в этих четырех матчах, серия завершится. Если нет - соперники будут ездить туда-сюда, пока кто-то не наберет четыре победы. Дополнительные поединки в случае необходимости будут сыграны 5 апреля (Киев), 8 апреля (Кременчуг) и 11 апреля (Киев).

Чемпионат Украины по хоккею, финальная серия расписание матчей:

26 марта, 18:00, "Киев Кэпиталз" - "Кременчуг"

28 марта, 18:00, "Киев Кэпиталз" - "Кременчуг"

31 марта, 15:00, "Кременчуг" - "Киев Кэпиталз"

2 апреля, 15:00, "Кременчуг" - "Киев Кэпиталз"

О времени начала дополнительных игр (в случае необходимости) будут объявлять отдельно. Отметим, что "Кэпитаз" принимает соперников в Киеве на арене "Шалетт". "Кременчуг" приглашает болельщиков на местный ледовый стадион "Айсберг".

Чемпионат Украины по хоккею: что известно

Национальное первенство разыгрывается с 1993 года. За все время в турнире участвовали 74 команды, многие из которых, правда, провели лишь по 1-2 сезона. Ни один коллектив не играл во всех чемпионатах - даже "Сокол" исчезал с хоккейной карты на шесть лет.

Призерами ЧУ в разные годы становились 25 клубов, победителями - семь.

Список чемпионов Украины по хоккею