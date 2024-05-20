Золото подорожчало до рекордного рівня на тлі загибелі президента Ірану

Золото подорожчало на 1,4% і досягло 2450,07 доларів за унцію, перевищивши попередній внутрішньоденний рекорд, досягнутий у квітні. На останніх сесіях трейдери посилювали ставки на те, що Федеральна резервна система зможе знизити вартість запозичень уже у вересні, і цей сценарій підтримає золото, оскільки за ним не виплачують відсотки.

Минулого тижня долар США впав, а казначейські облігації зросли після того, як дані показали, що інфляція у квітні знизилася більше, ніж очікувалося. Це підтримало дорогоцінний метал, ціна якого виражена в доларах.

Статус металу опинився в центрі уваги того, як 19 травня в густому тумані розбився вертоліт, на борту якого перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі. Ця новина посилила відчуття зростаючих геополітичних ризиків у всьому регіоні.

"Ралі золота викликано новинами через невизначеність щодо того, що сталося в Ірані", - сказав Ніколас Фраппелл, глобальний керівник інституційних ринків ABC у Сіднеї. За його словами, безперечно, існує елемент поспішних висновків на основі дуже невеликої кількості інформації.

Подорожчання золота

Цього року ціни на золото зросли майже на 20%. У ході стрімкого зростання протягом квітня ціни послідовно оновлювали рекорди.

Подорожчання золота пов'язане з покупками центральних банків, стійким попитом на азіатських ринках, особливо в Китаї, та посиленням геополітичної напруги в Україні та на Близькому Сході.

У періоди економічної чи політичної нестабільності інвестори часто вкладають гроші в золото як у надійний актив. Під час криз, воєн чи інших непередбачуваних подій золото зберігає свою цінність краще, ніж багато інших інвестицій.