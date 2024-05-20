Золото подорожало до рекордного уровня на фоне гибели президента Ирана

Золото подорожало на 1,4% и достигли 2450,07 долларов за унцию, превысив предыдущий внутридневной рекорд, достигнутый в апреле. На последних сессиях трейдеры усиливали ставки на то, что Федеральная резервная система сможет снизить стоимость заимствований уже в сентябре, и этот сценарий поддержит золото, поскольку по нему не выплачивают проценты.

На прошлой неделе доллар США упал, а казначейские облигации выросли после того, как данные показали, что инфляция в апреле снизилась больше, чем ожидалось. Это оказало поддержку драгоценному металлу, цена которого выражена в долларах.

Статус металла оказался в центре внимания того, как в 19 мая в густом тумане разбился вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси. Эта новость усилила ощущение растущих геополитических рисков во всем регионе.

"Ралли золота вызвано новостями из-за неопределенности относительно того, что произошло в Иране", - сказал Николас Фраппелл, глобальный руководитель институциональных рынков ABC в Сиднее. По его словам, несомненно, существует элемент поспешных выводов на основе очень небольшого количества информации.

Подорожание золота

В этом году цены на золото поднялись почти на 20%. В ходе стремительного роста в течение апреля цены последовательно обновляли рекорды.

Подорожание золота связано с покупками центральных банков, устойчивым спросом на азиатских рынках, особенно в Китае, и усилением геополитической напряженности в Украине и на Ближнем Востоке.

В периоды экономической или политической нестабильности, инвесторы часто вкладывают деньги в золото как в надежный актив. Во время кризисов, войн или других непредсказуемых событий, золото сохраняет свою ценность лучше, чем многие другие инвестиции.