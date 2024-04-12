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Золото подорожчало до історичного максимуму: що буде з цінами далі

Україна, П'ятниця 12 квітня 2024 14:37
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Золото подорожчало до історичного максимуму: що буде з цінами далі Фото: Ціни на золото зросли до 2400 доларів за унцію (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на золото досягли історичного максимуму. Покупки центральних банків на тлі геополітичної напруги підтримали імпульс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Спотове золото подорожчало на 0,9% до 2395,56 доларів за унцію. Ф'ючерси на американське золото зросли на 1,7% - до 2413,00 доларів.

"Одна річ, яка безперечно сприяє покупці золота, - це війни, що відбуваються по всьому світу. Якщо ми подивимося на історію, це завжди відбувалося, оскільки золото - це безпечна гавань", - сказав аналітик ACY Securities Лука Сантос.

Незважаючи на недавні дані щодо інфляції та сильний звіт про зайнятість у США минулого тижня, який викликав ще більше питань щодо можливості зниження ставок цього року, золото готується до четвертого щотижневого зростання поспіль. За рік ціни зросли понад 15%.

Золото подорожчало до історичного максимуму: що буде з цінами далі https://www.reuters.com

"Ми очікуємо, що ціни на золото зростуть у найближчі два місяці. З технічного погляду, це ралі є результатом виходу цін на золото з рекордного 42-місячного періоду консолідації. Це схоже на те, начебто слабшає стиснута пружина", - сказав Вінсент Тай, менеджер із продажу дилера Silver Bullion.

Вищі відсоткові ставки знижують привабливість володіння золотом, що не приносить дохід.Європейський центральний банк зберіг процентні ставки на рекордно високому рівні, але дав зрозуміти, що може почати знижувати їх уже у червні.

Навіщо купують золото

Золото часто купують як притулок або інвестиції з кількох причин:

  • Захист від інфляції Золото має статус інфляційного притулку, тому що його ціна зазвичай зростає в періоди високої інфляції. Це пов'язано з тим, що золото є обмеженим ресурсом і його кількість у світі обмежена.
  • Геополітична нестабільність. Іноді світові події, такі як конфлікти, економічні кризи, політичні негаразди тощо, можуть сильно впливати на валюти та фінансові ринки. Золото вважається більш стабільним активом у таких умовах.
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