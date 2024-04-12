Євро впав до долара до мінімуму з початку року: що спричинило і яким буде курс
Курс євро до долара впав до найнижчого рівня цього року, оскільки Європейський центральний банк, схоже, збирається знизити відсоткові ставки раніше за Федеральну резервну систему США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Єдина європейська валюта впала на 0,5% до 1,0676 долара, найнижчого рівня з листопада. Очікується найбільше тижневе падіння щодо долара майже за рік - на 1,5%.
Падіння послідувало за підтвердженням чиновників ЄЦБ, що їх не лякає обережніший прогноз у США, де високі показники інфляції спровокували зміни настроїв. Це спричинило те, що трейдери зробили ставку на те, що ЄЦБ знизить ставку на чверть пункту у червні.
Тим часом, грошові ринки відсунули очікувану дату початку пом'якшення політики Федеральної резервної системи на одне засідання, до вересня.
"Падіння євро до 1,07 долара говорить нам про те, що зниження ставок у червні є прогнозованим. Прорив цього рівня стане важливим кроком на шляху до 1,05", - сказав Бред Бектел, голова валютного відділу Jefferies у Нью-Йорку. Євро, швидше за все, досягне цього рівня приблизно у той час, коли ЄЦБ почне пом'якшувати політику, додав він.
Роль євро в Україні
Зазначимо, в Україні традиційно валютою для заощаджень та встановлення цін на деякі товари є долар. За даними НБУ, за 2023 рік банки ввезли до України 7,8 млрд готівкових доларів, а євро - на 1,5 млрд в еквіваленті.
Проте зростання ролі євро у розрахунках в Україні може призвести до того, що незабаром Національний банк відмовиться від долара як основної валюти курсової прив'язки.