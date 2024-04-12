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Золото подорожало до исторического максимума: что будет с ценами дальше

Украина, Пятница 12 апреля 2024 14:37
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Золото подорожало до исторического максимума: что будет с ценами дальше Фото: Цены на золото выросли до 2400 долларов за унцию (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на золото достигли исторического максимума. Покупки центральных банков на фоне геополитической напряженности поддержали импульс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Спотовое золото подорожало на 0,9% до 2395,56 долларов за унцию. Фьючерсы на американское золото выросли на 1,7% до 2413,00 долларов.

"Одна вещь, которая определенно способствует покупке золота, - это войны, происходящие по всему миру. Если мы посмотрим на историю, это всегда происходило, поскольку золото - это безопасная гавань", - сказал аналитик ACY Securities Лука Сантос.

Несмотря на недавние данные по инфляции и сильный отчет о занятости в США на прошлой неделе, который вызвал еще больше вопросов о возможности снижения ставок в этом году, золото готовится к четвертому еженедельному росту подряд. За год цены выросли более 15%.

Золото подорожало до исторического максимума: что будет с ценами дальшеhttps://www.reuters.com

"Мы ожидаем, что цены на золото вырастут в ближайшие два месяца. С технической точки зрения, это ралли является результатом выхода цен на золото из рекордного 42-месячного периода консолидации. Это похоже на то, как будто ослабевает сжатая пружина", - сказал Винсент. Тай, менеджер по продажам дилера Silver Bullion.

Более высокие процентные ставки снижают привлекательность владения не приносящим доход золотом. Европейский центральный банк сохранил процентные ставки на рекордно высоком уровне, но дал понять, что может начать снижать их уже в июне.

Зачем покупают золото

Золото часто покупают в качестве убежища или инвестиции по нескольким причинам:

  • Защита от инфляции. Золото имеет статус инфляционного убежища, потому что его стоимость обычно растет в периоды высокой инфляции. Это связано с тем, что золото является ограниченным ресурсом, и его количество в мире ограничено.
  • Геополитическая нестабильность. Время от времени мировые события, такие как конфликты, экономические кризисы, политические неурядицы и т. д., могут сильно влиять на валюты и финансовые рынки. Золото считается более стабильным активом в таких условиях.
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